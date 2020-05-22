Градоначальник спрогнозировал, что май станет самым тяжелым с эпидемиологической точки зрения месяцем для столицы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, необходимо сохранить в столице РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания о санитарно-эпидемической обстановке под председательством Владимира Путина.

По словам градоначальника, ситуация в Москве постепенно улучшается. Снижается число новоявленных пациентов с COVID-19, уменьшается и число тяжелобольных граждан, поступающих в городские больницы. Однако пока расслабляться рано. Май станет самым сложным месяцем для российской столицы в борьбе с пандемией, спрогнозировал Собянин.

«Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — заявил мэр Москвы.

В связи с этим необходимо сохранить те меры предосторожности, которые были введены для нераспространения коронавируса, резюмировал градоначальник.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее», — заключил Собянин.

Днем ранее в Москве было решено открыть многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы», а также разрешить пользование услугами каршеринга на особых условиях, установленных в период пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин сделал заявление о ситуации с коронавирусом в России.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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