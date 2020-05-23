Максим Галкин продолжает радовать подписчиков развлекательным контентом. Юморист опубликовал в Instagram уморительное видео, в котором в образе Ренаты Литвиновой рассказал фанатам об «ужасах самоизоляции» для женщин.

«Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции. Никакого разнообразия! С каким мужиком заперли — с тем и живи. У меня подруга есть, Любка. У нее восемь любовников было до карантина. Представляете, какие финансовые потери? Это вам не то, что нефть упала…», — начал комик.

В ролике Максим Галкин, пародируя необычные голос и манеру общения Литвиновой, рассказал историю из жизни той самой «подруги Любки». У «бедной» женщины из-за режима самоизоляции возникли проблемы и с любовником, и с мужем. Сторителлер из юмориста получился просто гениальный. Фанаты пришли в восторг от рассказа кумира.

Шедеврально! И интересно! Прямо ждала развязки, триллер от Макса»;

«Какой вы молодец! Посмеялась от души! Супер, слов нет»;

«Это было нечто! Я так давно не смеялась!» — написали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин спел гимн самоизоляции в образе Бэтмена.