Количество заразившихся COVID-19 в России на 22 мая326 448 человек! Число погибших — 3 249!

«С каким мужиком заперли — с тем и живи!»: Галкин в образе Ренаты Литвиновой об «ужасах самоизоляции»

|
Ниса Мурзанаева
43

Юморист рассказал, как ограничения во время пандемии сказались на жизни прекрасной половины человечества.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин продолжает радовать подписчиков развлекательным контентом. Юморист опубликовал в Instagram уморительное видео, в котором в образе Ренаты Литвиновой рассказал фанатам об «ужасах самоизоляции» для женщин.

«Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции. Никакого разнообразия! С каким мужиком заперли — с тем и живи. У меня подруга есть, Любка. У нее восемь любовников было до карантина. Представляете, какие финансовые потери? Это вам не то, что нефть упала…», — начал комик.

В ролике Максим Галкин, пародируя необычные голос и манеру общения Литвиновой, рассказал историю из жизни той самой «подруги Любки». У «бедной» женщины из-за режима самоизоляции возникли проблемы и с любовником, и с мужем. Сторителлер из юмориста получился просто гениальный. Фанаты пришли в восторг от рассказа кумира.

Шедеврально! И интересно! Прямо ждала развязки, триллер от Макса»;

«Какой вы молодец! Посмеялась от души! Супер, слов нет»;

«Это было нечто! Я так давно не смеялась!» — написали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин спел гимн самоизоляции в образе Бэтмена.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

2:44
Наручники и электрошокер: двое красноярских следователей обвиняются в пытках
2:32
Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео
2:18
«Легендарно!» — на обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
1:59
«С каким мужиком заперли — с тем и живи!»: Галкин в образе Ренаты Литвиновой об «ужасах самоизоляции»
1:32
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Зеленодольска
1:09
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 80

Сейчас читают

Суббота 23 мая — почему от сегодняшних действий зависит успех ближайших 30 дней
Чего ждать водным знакам от ретроградной Венеры?
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок