«С каким мужиком заперли — с тем и живи!»: Галкин в образе Ренаты Литвиновой об «ужасах самоизоляции»
Юморист рассказал, как ограничения во время пандемии сказались на жизни прекрасной половины человечества.
Закрыть
Смотрите также:
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин продолжает радовать подписчиков развлекательным контентом. Юморист опубликовал в Instagram уморительное видео, в котором в образе Ренаты Литвиновой рассказал фанатам об «ужасах самоизоляции» для женщин.
«Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции. Никакого разнообразия! С каким мужиком заперли — с тем и живи. У меня подруга есть, Любка. У нее восемь любовников было до карантина. Представляете, какие финансовые потери? Это вам не то, что нефть упала…», — начал комик.
В ролике Максим Галкин, пародируя необычные голос и манеру общения Литвиновой, рассказал историю из жизни той самой «подруги Любки». У «бедной» женщины из-за режима самоизоляции возникли проблемы и с любовником, и с мужем. Сторителлер из юмориста получился просто гениальный. Фанаты пришли в восторг от рассказа кумира.
Шедеврально! И интересно! Прямо ждала развязки, триллер от Макса»;
«Какой вы молодец! Посмеялась от души! Супер, слов нет»;
«Это было нечто! Я так давно не смеялась!» — написали восхищенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин спел гимн самоизоляции в образе Бэтмена.
Читайте также
70%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?