Бразильская пышнотелая манекенщица Рита Каррейра рассказала, как важно демократизировать моду.

«Легендарно!» — на обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель

Фото: Instagram @ritacarreiraa

На обложке бразильского издания журнала Vogue появилась плюс-сайз модель Рита Каррейра. Манекенщица с коротким афро позирует на откровенном фото обнаженной, прикрывая интимные участки тела пышно цветущим папоротником в горшке. Красавицу с аппетитными формами запечатлели в полный рост на открытой террасе.

В интервью для издания Рита Каррейра рассказала, как важно демократизировать моду, демонстрируя на страницах глянцевых журналов разные типы внешности.

«Чтобы перестроить бразильскую моду, нужно ее демократизировать: показывать людей разных тел, рас, размеров. Прислушиваться к „реальным“ людям — это лучший способ для брендов разбить пузырь и исследовать мир возможностей», — уверенно заявляет манекенщица.

 
 
 
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Публикация от Vogue Brasil (@voguebrasil)

Риту Каррейру для Vogue запечатлела ее сестра — модный фотограф Кэрол Сантос. Публикация, пропагандирующая красоту женского тела вне зависимости от его веса, набрала в соцсети порядка 40 тысяч лайков. Пользователи оставили под постом множество восхищенных комментариев.

«Это легендарно!»

«Поздравляю! Ты красавица!»

«Это прекрасно, но есть ощущение, что Vogue немного опоздал с бодипозитивом», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что бренд Victoria's Secret впервые начал сотрудничать с полными моделями.

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