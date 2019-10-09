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Бренд Victoria's Secret впервые начал сотрудничать с полными моделями

, 3:46 Фото 31

Модель плюс-сайз Али Тейт Катлер подписала контракт с маркой.

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Фото, видео: Instagram @ali_tate_cutler

Известный бренд нижнего белья Victoria's Secret пересмотрел свою рекламную стратегию и стал приглашать для фотосессий новых моделей с «неидеальными» пропорциями тела. Одной из первых «пышнотелых» девушек, представивших новую коллекцию, стала Али Тейт Катлер. Звезда носит американский 14-размер одежды, что соответствует международному М-L. Кадрами с фотосессии для Victoria's Secret Катлер поделилась на своей странице в Instagram.

В интервью для издания ЕОnline! Али рассказала, что на своем примере хочет доказать девушкам, что с любыми формами тела можно выглядеть сексуально и притягательно. Красота — это, прежде всего, состояние души, а не размер одежды.

Instagram @ali_tate_cutler

К слову, ранее бренд Victoria's Secret для рекламных съемок всегда выбирал стройных моделей с безупречной фигурой, однако в последнее время, глядя на изменение общественных стереотипов, стал приглашать особенных девушек. Например, однажды, новую коллекцию нижнего белья продемонстрировала трансгендерная модель Валентина Сампайо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель плюс-сайз Блэк Чайна примерила костюм супергероя.

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