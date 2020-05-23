В МЧС прокомментировали пожар в больнице Зеленодольска, где погибли два человека

Начальник отдела по работе со СМИ МЧС России по республике Татарстан Андрей Родыгин прокомментировал ситуацию с пожаром в больнице в городе Зеленодольск. Предварительно, в результате возгорания погибли два человека.

«Поступило сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что в палате на первом этаже происходило горение на площади три квадратных метра», — сообщил представитель ведомства.

Во время пожара из здания горящей больницы были эвакуированы 88 человек. В настоящий момент спасатели ликвидировали открытое горение. В результате произошедшего два человека скончались, еще один пострадал.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в больнице Татарстана из-за которого погибли два человека.