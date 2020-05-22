Видео пожара в больнице Татарстана, из-за которого погибли два человека
Из здания медицинского учреждения были эвакуированы 88 человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @zd_life, @mchs.tatarstan
Два человека погибли, трое пострадали в результате пожара в больнице в Татарстане. Возгорание произошло в палате в сосудистом отделении ЦРБ города Зеленодольска. По предварительным данным, двое из выживших находятся в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом. Сообщается, что из горящей больницы в городе Зеленодольск были эвакуированы более 80 человек. Известно, что в больнице не лежат инфицированные коронавирусом пациенты.
ЧП произошло в медучреждении, расположенном в доме № 1 по улице Гоголя. По прибытии пожарного подразделения было установлено, что в помещении больницы в палате на первом этаже происходит горение на площади три квадратных метра. Из здания эвакуированы 88 человек.
«Пожар произошел в палате сосудистого отделения больницы. Погибли два человека, один пострадал», — цитирует источник «Интерфакс».
Известно, что в отделении нет больных коронавирусом. Предварительной причиной пожара называют загоревшееся оборудование.
В настоящий момент пожарные ликвидировали открытое горение. Информация уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.
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