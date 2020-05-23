СК возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Зеленодольска

СУ Следственного комитета РФ по республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту пожара в больнице татарстанского Зеленодольска. В результате происшествия погибли три человека.

ЧП произошло в медучреждении, расположенном в доме № 1 по улице Гоголя. По прибытии пожарного подразделения было установлено, что в помещении больницы в палате на первом этаже происходит горение на площади три квадратных метра. Из здания эвакуировали 88 человек.

В результате произошедшего три пациента 1939-го и 1944 годов рождения скончались, информация о третьем утоняется. Еще два человека получили ожоги средней степени тяжести, также один отравился угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в реанимацию.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате возгорания аппарата ИВЛ в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли шесть человек. Пожар в реанимационном отделении случился 12 мая.