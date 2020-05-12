Пожар случился в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге — видео
По предварительной информации, пострадавших нет.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru
Пожар случился в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге. По предварительной информации, пострадавших нет. Как стало известно 5-tv.ru, информация о возгорании в реанимационном отделении больницы Святого Георгия по адресу Северный проспект, 1 поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 6.23 утра. На место ЧП оперативно прибыли 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Пожар был локализован в 6.55.
Горение происходило на шестом этаже здания больницы на площади 10 квадратных метров. С места ЧП было эвакуировано 20 человек. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
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