«Мне кажется, это любовь»: Барановская намекнула на новые отношения

Ранее телеведущая говорила, что не намерена тратить время на мимолетные романы.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Бывшая гражданская жена Андрея Аршавина Юлия Барановская впервые за прошедшие после разрыва с футболистом семь лет намекнула на новые отношения. Как пишет интернет-портал 7Дней.ру, телеведущая опубликовала в своем Instagram видео двух вкладышей от жвачки с изречениями про любовь.

«Каждый день благодарить судьбу за то, что вы познакомились», — написано на одном из них.

«Навсегда: дождь или солнце», — гласит надпись на другом.

«Когда у тебя так, а у него так, мне кажется, это любовь!» — говорит сама Юлия за кадром.

Instagram @baranovskaya_tv

Полтора месяца назад, как рассказывал 5-tv.ru, отвечая в прямом эфире на вопросы подписчиков в своем Instagram, Барановская призналась, что давно присматривается к одному из ухажеров, но ответить на его чувства взаимностью пока не решается. Телеведущая не раз говорила, что тратить время на мимолетные романы она не намерена. Однако выяснилось, что ее трое детей от Аршавина уже давно тщательно распланировали будущую мамину свадьбу.

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