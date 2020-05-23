Историк моды Александр Васильев оценил французскую фотосессию Валерии

Певица Валерия решила продемонстрировать себя в разных образах. В своем профиле в Instagram артистка выложила архивные снимки с фотосессии французского фотографа. Певица предстала перед фанатами и в образе роковой красотки в прозрачном боди и шляпе на голове, и в элегантном плаще на голое тело, и в грубых ботинках с кожаной черной жилеткой поверх платья в пол, а также в образе бизнес-вуман в строгой рубашке, заправленной в классические боюки.

«Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот, такой он меня увидел», — написала певица.

Instagram @valeriya

Валерия поинтересовалась у подписчиков, какой образ, по их мнению, ей идет больше всего.

Фанаты были поражены многообразием и различием нарядов певицы. Они не смогли определиться и отметили, что Валерии идет любой стиль.

«Какая же ты красивая, Лерочка!!!»;

«Какая вы красивая»;

«Ты везде потрясающая», — написали пользователи.

Прокомментировали снимки не только фанаты Валерии. Много отзывов оставили звездные друзья и коллеги певицы.

«Очень красиво!» — прокомментировала поэт Ах Астахова.

«Красивая, честная, преданная, любящая!!!» — написала телеведущая Елена Малышева.

«Ну наконец-то хороший „лук“! Стильно, модно, молодежно. Очень красива!!!» — прокомментировал продюсер и композитор Виктор Дробыш.

«Классная съемка», — оценила телеведущая Лариса Вербицкая.

«Великолепная фотосессия! Я восторге от первого образа», — сообщил историк моды Александр Васильев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин восхитился растяжкой 52-летней Валерии.