Историк моды Александр Васильев оценил французскую фотосессию Валерии
Образ певицы восхитил не только фанатов, но и других звезд шоу-бизнеса.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия решила продемонстрировать себя в разных образах. В своем профиле в Instagram артистка выложила архивные снимки с фотосессии французского фотографа. Певица предстала перед фанатами и в образе роковой красотки в прозрачном боди и шляпе на голове, и в элегантном плаще на голое тело, и в грубых ботинках с кожаной черной жилеткой поверх платья в пол, а также в образе бизнес-вуман в строгой рубашке, заправленной в классические боюки.
«Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот, такой он меня увидел», — написала певица.
Валерия поинтересовалась у подписчиков, какой образ, по их мнению, ей идет больше всего.
Фанаты были поражены многообразием и различием нарядов певицы. Они не смогли определиться и отметили, что Валерии идет любой стиль.
«Какая же ты красивая, Лерочка!!!»;
«Какая вы красивая»;
«Ты везде потрясающая», — написали пользователи.
Прокомментировали снимки не только фанаты Валерии. Много отзывов оставили звездные друзья и коллеги певицы.
«Очень красиво!» — прокомментировала поэт Ах Астахова.
«Красивая, честная, преданная, любящая!!!» — написала телеведущая Елена Малышева.
«Ну наконец-то хороший „лук“! Стильно, модно, молодежно. Очень красива!!!» — прокомментировал продюсер и композитор Виктор Дробыш.
«Классная съемка», — оценила телеведущая Лариса Вербицкая.
«Великолепная фотосессия! Я восторге от первого образа», — сообщил историк моды Александр Васильев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин восхитился растяжкой 52-летней Валерии.
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