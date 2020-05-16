Продюсер опубликовал видео, на котором его любимая женщина позирует в весьма откровенной позе.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором его супруга певица Валерия демонстрирует идеальную растяжку. Поп-дива несколько минут провела в специальной асане, не испытывая при этом ни капли неудобства. Занятия 52-летней исполнительницы восхитили продюсера, однако он начал переживать за здоровье любимой женщины.

«Нормально? Я поговорить пришел. Что за йоговские дела?! Ты себе так спину сломаешь, Лера. Гюльчитай, открой личико!», — сказал продюсер.

Instagram @prigozhin_iosif

Подписчики Иосифа Пригожина вслед за кумиром пришли в восторг от растяжки Валерии. Многие фанаты отметили, что продюсеру невероятно повезло с супругой.

«Лера фантастическая»;

«Да ну… Вот это гибкость! Достойно»;

«Какая она молодец! Восторгаюсь»;

«Умничка», — написали фолловеры.

Однако некоторых поклонников Валерии возмутило поведение ее мужа. Пользователи соцсети раскритиковали Пригожина за то, что выставил подробности личной жизни певицы напоказ, пишет «Экспресс газета».

Валерия в самоизоляции посвящает спорту очень много времени. Недавно, например, звезда показала подписчикам, как делает стойку на голове. Позже она продемонстрировала отличную физическую форму, лихо управившись с 24-килограммовой гирей. Также певица прокачивает ягодичные мышцы, делая приседания с гантелями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруг Валерии Иосиф Пригожин подкрался к певице с камерой во время ее занятий музыкой и снял ее без макияжа и в халате за фортепиано.

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