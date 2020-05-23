Россияне смогут проголосовать дистанционно в 2020 году
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Закрыть
Смотрите также:
Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу
Путин отложил осенний призыв в армию
Путин назвал «провокацией» слухи о возможной замене очного образования дистанционным
Путин рассказал, когда пройдет ЕГЭ и начнется учебный год в вузах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о россиянах
Оскорбляющий граждан чиновник подрывает доверие к государству — мнение Мараховского
Путин заявил о наличии у России оружия, которого нет ни у кого в мире
В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток
Увеличивающие пособие по уходу за ребенком поправки внесены в Госдуму
Главное — гарантия безопасности людей. Как в регионах начали выходить из режима самоизоляции
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики России
Какой размер дополнительных выплат установило правительство для семей с детьми?
Путин проведет совещание о возможности продления нерабочих дней в РФ
Путин заявил, что у россиян в крови — не жалеть себя ради Родины и близких
Путин заявил, что любовь к Родине является основой жизни россиян
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 российских медиков получат страховые выплаты
Путин: ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах можно смягчить
«Держит руку на пульсе у гражданского общества»: Политолог об онлайн-встрече Путина с волонтерами
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Российская армия вступила в «бой» с коронавирусом
Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с губернаторами
Часть сбережений граждан хотят защитить от списаний за долги
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, /Zamir Usmanov, pravo.gov.ru, gosuslugi.ru
Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о проведении дистанционного голосования среди населения на выборах всех уровней. Соответствующий документ российский лидер подписал в субботу, 23 мая. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте правовой информации.
Согласно новому постановлению, в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, россияне смогут проголосовать за выбранного кандидата при проведении муниципальных выборов, выборов депутатов ЗакСов и депутатов Госдумы седьмого созыва из любой точки страны на организованных цифровых избирательных участках.
Заявку на участие в дистанционном голосовании необходимо будет подать не менее чем за семь дней до проведения выборов посредством портала Госуслуг или придя в ближайшее отделение МФЦ. В некоторых случаях с заявлением можно будет также обратиться в территориальные и участковые комиссии.
«Перечень цифровых участков будет утверждаться решением центральной избирательной комиссии ЦИК на основании предложений избиркомов субъектов РФ», — говорится в документе.
Госдума одобрила законопроект, предусматривающий проведение дистанционных выборов, на заседании 13 мая, 20 мая - Совет федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кампания по единому дню голосования начнется не позднее 15 июня.
Читайте также
26%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?