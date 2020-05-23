Россияне смогут проголосовать дистанционно в 2020 году

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, /Zamir Usmanov, pravo.gov.ru, gosuslugi.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о проведении дистанционного голосования среди населения на выборах всех уровней. Соответствующий документ российский лидер подписал в субботу, 23 мая. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте правовой информации.

Согласно новому постановлению, в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, россияне смогут проголосовать за выбранного кандидата при проведении муниципальных выборов, выборов депутатов ЗакСов и депутатов Госдумы седьмого созыва из любой точки страны на организованных цифровых избирательных участках.

Заявку на участие в дистанционном голосовании необходимо будет подать не менее чем за семь дней до проведения выборов посредством портала Госуслуг или придя в ближайшее отделение МФЦ. В некоторых случаях с заявлением можно будет также обратиться в территориальные и участковые комиссии.

«Перечень цифровых участков будет утверждаться решением центральной избирательной комиссии ЦИК на основании предложений избиркомов субъектов РФ», — говорится в документе.

Госдума одобрила законопроект, предусматривающий проведение дистанционных выборов, на заседании 13 мая, 20 мая - Совет федерации. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кампания по единому дню голосования начнется не позднее 15 июня.

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