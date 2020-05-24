Звезда «Универа» удивила и стрижкой под горшок.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Звезда телесериала «Универ» Анна Хилькевич удивила поклонников своим внешним обликом, который никак не вяжется с ее нынешним видом. 33-летняя уроженка Петербурга разместила в Instagram селфи, на котором вместо ее светлых локонов — стрижка под горшок, при чем волосы — темные. Более того, брови выщипаны по форме, которую визажисты называют «головастиками». Но оказалось, что и это не все новшества на архивном снимке.

«Я до пластики. Я до фильтров Снэпчата», — подписала она фото.

Instagram @annakhilkevich

Подписчики разделились на два лагеря — некоторым понравился такой необычный мальчишеский образ и отсутствие хирургического вмешательства на лице артистки, другие, наоборот, не одобрили «потерю» ею женственности.

«Вы и без пластики были красивые. Ну это ваше решение»

«Похожа на Юлю Волкову из Tattoo»

«Милый паренек».

Сама актриса позже пояснила — снимок она сделала во время перевоплощения на съемочной площадке «Универа».

Ранее Анна Хилькевич показала, как надо бороться с депрессией и хандрой.

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