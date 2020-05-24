«Я до пластики» — такой Анну Хилькевич еще не видели
Звезда «Универа» удивила и стрижкой под горшок.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Звезда телесериала «Универ» Анна Хилькевич удивила поклонников своим внешним обликом, который никак не вяжется с ее нынешним видом. 33-летняя уроженка Петербурга разместила в Instagram селфи, на котором вместо ее светлых локонов — стрижка под горшок, при чем волосы — темные. Более того, брови выщипаны по форме, которую визажисты называют «головастиками». Но оказалось, что и это не все новшества на архивном снимке.
«Я до пластики. Я до фильтров Снэпчата», — подписала она фото.
Подписчики разделились на два лагеря — некоторым понравился такой необычный мальчишеский образ и отсутствие хирургического вмешательства на лице артистки, другие, наоборот, не одобрили «потерю» ею женственности.
«Вы и без пластики были красивые. Ну это ваше решение»
«Похожа на Юлю Волкову из Tattoo»
«Милый паренек».
Сама актриса позже пояснила — снимок она сделала во время перевоплощения на съемочной площадке «Универа».
Ранее Анна Хилькевич показала, как надо бороться с депрессией и хандрой.
Читайте также
93%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?