«Лайфхак!» — Хилькевич показала, как надо бороться с депрессией и хандрой
Актриса призналась: несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, унывать она не собирается.
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Фото, видео: instagram @annakhilkevich
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, чем занимается, пока все в стране боятся подхватить «заморский» вирус. Актриса призналась: ей некогда унывать и поддаваться панике. Напротив, она активно занимается спортом, возит детей на всевозможные кружки, а также не забывает уделить время друзьям.
Так, например, в одном из своих сторис актриса рассказала, что в перерыве между делами успела забежать в гости к старому другу и коллеге по «цеху» Арарату Кещану. Тот, в свою очередь, продемонстрировал как весело он проводит время с маленькой дочкой, пока некоторые люди пребывают в депрессии. На кадрах — Арарат раскачивает малышку на ноге словно на качелях.
«Я тут заехала к своему большому другу. Я поворачиваю голову вниз, а тут — маленький ребенок! Кто тебя так научил, рассказывай! Класс! Лайфхак!» — прокомментировала восхищенная Анна.
Впрочем, сегодня многие знаменитости выкладывают мотивационные посты с призывом отбросить панику и продолжать жить полной жизнью, несмотря на мелкие неприятности. Так, например, Ляйсан Утяшева огласила целый список, чем можно занять себя, сидя на карантине.
Ранее 5-tv.ru показал милое фото дочери Анна Хилькевич в образе ангелочка.
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