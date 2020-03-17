Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, чем занимается, пока все в стране боятся подхватить «заморский» вирус. Актриса призналась: ей некогда унывать и поддаваться панике. Напротив, она активно занимается спортом, возит детей на всевозможные кружки, а также не забывает уделить время друзьям.

Так, например, в одном из своих сторис актриса рассказала, что в перерыве между делами успела забежать в гости к старому другу и коллеге по «цеху» Арарату Кещану. Тот, в свою очередь, продемонстрировал как весело он проводит время с маленькой дочкой, пока некоторые люди пребывают в депрессии. На кадрах — Арарат раскачивает малышку на ноге словно на качелях.

«Я тут заехала к своему большому другу. Я поворачиваю голову вниз, а тут — маленький ребенок! Кто тебя так научил, рассказывай! Класс! Лайфхак!» — прокомментировала восхищенная Анна.

Впрочем, сегодня многие знаменитости выкладывают мотивационные посты с призывом отбросить панику и продолжать жить полной жизнью, несмотря на мелкие неприятности. Так, например, Ляйсан Утяшева огласила целый список, чем можно занять себя, сидя на карантине.

Ранее 5-tv.ru показал милое фото дочери Анна Хилькевич в образе ангелочка.