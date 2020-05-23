Дочь Джонни Деппа вышла прогуляться по Парижу без нижнего белья

Во Франции наконец ослабили карантинные меры, и жители уже спокойно могут передвигаться по улице. Во время такой прогулки журналисты заметили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради — 20-летнюю Лили-Роуз Депп, которая «забыла» надеть нижнее белье, чем очень порадовала прохожих. Кадры звезды появились в фан-аккаунте Лили в Instagram.

На фото на юной звезде надет белый короткий топ и синие широкие брюки. А так как Лили решила не надевать бюстгальтер, ее грудь просвечивает через футболку. Девушка также спустила брюки ниже бедер, не боясь продемонстрировать свою фигуру. Однако Лили-Роуз соблюла меры предосторожности и надела медицинскую маску.

Откровенный образ девушки, судя по фото, привлек внимание прохожих: многие из них оборачивались, чтобы посмотреть на Лили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lily-Rose Depp Updates (@lilyrose.updates) 22 Май 2020 в 4:29 PDT

Подписчики в Instagram оценили стиль юной звезды и поспешили отметить ее красоту.

«Вау, я бы тоже хотела джинсы с низкой посадкой, как у нее»;

«Ты сводишь меня с ума, Лили»;

«Очень стильно», — написали пользователи.

Лили-Роуз Депп — юная и амбициозная актриса и модель, известность к которой пришла после съемок в рекламной кампании Chanel. В кино девушка впервые снялась в 14 лет в фильме «Бивень».

У Лили есть младший брат — 18-летний Джон Кристофер Депп III.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Instagram Джонни Деппа атаковали русские фанаты.