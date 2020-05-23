Лили-Роуз Депп решила воспользоваться возможностью ослабления карантинных мер во Франции.

Дочь Джонни Деппа вышла прогуляться по Парижу без нижнего белья

Фото: Instagram @lilyrose_depp

Во Франции наконец ослабили карантинные меры, и жители уже спокойно могут передвигаться по улице. Во время такой прогулки журналисты заметили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради — 20-летнюю Лили-Роуз Депп, которая «забыла» надеть нижнее белье, чем очень порадовала прохожих. Кадры звезды появились в фан-аккаунте Лили в Instagram.

На фото на юной звезде надет белый короткий топ и синие широкие брюки. А так как Лили решила не надевать бюстгальтер, ее грудь просвечивает через футболку. Девушка также спустила брюки ниже бедер, не боясь продемонстрировать свою фигуру. Однако Лили-Роуз соблюла меры предосторожности и надела медицинскую маску.

Откровенный образ девушки, судя по фото, привлек внимание прохожих: многие из них оборачивались, чтобы посмотреть на Лили.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Lily-Rose Depp Updates (@lilyrose.updates)

Подписчики в Instagram оценили стиль юной звезды и поспешили отметить ее красоту.

«Вау, я бы тоже хотела джинсы с низкой посадкой, как у нее»;

«Ты сводишь меня с ума, Лили»;

«Очень стильно», — написали пользователи.

Лили-Роуз Депп — юная и амбициозная актриса и модель, известность к которой пришла после съемок в рекламной кампании Chanel. В кино девушка впервые снялась в 14 лет в фильме «Бивень».

У Лили есть младший брат — 18-летний Джон Кристофер Депп III.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Instagram Джонни Деппа атаковали русские фанаты.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
«Хотел узнать правду» — кадры допроса подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Москве
22:28
Видео: спецоперация СОБР по задержанию мужчины, захватившего заложника в Москве
22:22
Светличная и Шаляпин рассказали, что на самом деле было между ними
22:06
Сделать онлайн-выпускной запоминающимся и ярким — реально! Лайфхаки от экспертов
21:50
Лжеомбудсмену предъявили обвинение в распространении порнографии
21:34
Дочь Джонни Деппа вышла прогуляться по Парижу без нижнего белья

Сейчас читают

ТОП-10 имен обладатели которых притягивают деньги
«Зовут, Леха! Требует Бузову» — захват заложников в Москве или комедия положений
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок