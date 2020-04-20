«Джонни, ты?»: Instagram Деппа атаковали русские фанаты
Пользователи решили совершить «кибератаку» на артиста по предложению Гарика Харламова.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagtram @johnnydepp
Голливудский актер Джонни Депп столкнулся с массовым проявлением обожания со стороны русских фанатов. Буквально несколько дней назад он обзавелся верифицированным аккаунтом в Instagram, и под его постами, в которых он в основном рассуждает о коронавирусе и изоляции, стали отмечаться русскоязычные фолловеры. Они признаются ему в любви, пишут, как у них дела, а также много матерятся. Часто комментарии сопровождаются фразой: «******-воробушки, Джонни, ты?».
Некоторые поздравили американца с православной Пасхой, другие попытались продать гараж или иные ненужные вещи, а также рассказали, откуда такое нашествие поклонников.
«Матрешкин баскетбол! Джонни, ты? Ну нельзя же так неожиданно появляться, чуть не испугал»
«Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль»
«Здесь гараж продают? #мыотхарламова»
«Прости, но это уже не остановить!»
«Куплю попугая кореллу, ручного, медведь уже надоел, много пьет и часто играет на балалайке»
«Господи, мы долбанутая, но очень веселая нация», — пытались угомонить соотечественников некоторые пользователи.
Оказывается, несколько дней назад российский комик Гарик Харламов предложил подписчикам провести новую «кибератаку». Он дал адрес страницы Деппа и придумал кодовую фразу про воробушков с хэштегом #мыотхарламова. Это не первый раз, когда юморист устраивает такие развлечения зарубежным звездам.
Как писал ранее 5-tv.ru, Гарик Харламов уже призывал россиян потроллить американского актера Сильвестра Сталлоне накануне выхода его нового фильма о Джоне Рэмбо. Но до самого известного всероссийского флешмоба ему пока далеко: стоит вспомнить, во что превратили россияне Instagram Леди Гаги, когда узнали, что она увела Бредли Купера у Ирины Шейк.
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