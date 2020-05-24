Мусульмане начали праздновать Ураза-байрам

Мусульмане всего мира отмечают Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — «праздник разговения». В этой религии он следует сразу за 30-днемным постом Рамадан, в 2020 году начало пришлось на 24 мая. Традиция была установлена самим пророком Мухаммедом в 624 году.

Длится празднование три дня и сопровождается массовым намазом в мечетях, а также народными гуляниями и застольями. Но в 2020 году свои коррективы в традицию внесла пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 собрания людей невозможны. Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник дома, воздержавшись от коллективных молитв.

В Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ РФ) и Духовном собрании мусульман России (ДСМР) с пониманием отнеслись к необходимости отказаться от собраний в эти дни. Как рассказал РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов, мечети в городах России будут закрыты в праздничные дни, но со всех богослужений будет вестись трансляция.

«Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы и не подвергать людей излишней опасности», — подчеркнул муфтий.

По его словам, дух мусульман не упал, несмотря на пандемию. Чтобы соблюсти традиции, он рекомендовал верующим проводить намаз дома, а также уделить внимание близким — накрыть стол, созвать семью и молиться об усопших.

Молитвы в честь праздника будут проводиться в главных святынях ислама: Заповедной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отмечать Ураза-байрам во время пандемии.