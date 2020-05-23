Как пройдет праздник Ураза-байрам в этом году?
Из-за карантина закрыты все мечети Москвы.
Фото: www.globallookpress.com /City News Moskva
24 мая состоится один из важнейших праздников для мусульман — Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадана. Однако в этом году из-за карантина празднование пройдет совсем по-другому. Об этом сообщают РИА Новости.
Обычно в этот торжественный день десятки тысяч мусульман соберутся возле Соборной мечети Москвы, чтобы прочитать намаз. Некоторые даже приходят с полуночи, ведь вся мечеть заполнена верующими, и иногда здесь просто не протолкнуться. К шести часам утра забита вся площадь возле здания. Через час муфтий произносит проповедь, все пришедшие выполняют необходимые обряды и покидают мечеть.
Однако в этом году, впервые за 30 лет, такого не будет. Московские мечети, как и храмы других конфессий, закрыты для мирян из-за пандемии коронавируса.
Глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин объяснил, что они намеренно отказались от традиционного празднования Ураза-байрам, чтобы не подвергать риску граждан.
«Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось», — рассказал Равиль Гайнутдин.
Ураза-байрам отмечается три дня. На протяжении этого времени все верующие должны придаваться молитве. Однако по традиции это всегда совершалось коллективно и в мечети. В этом году знатоки исламского права — улемы — постановили, что отметить праздник в условиях пандемии можно и в кругу семьи.
К намазу можно будет присоединиться в онлайн-режиме. В воскресенье в девять утра по московскому времени на канале «Россия 1» начнется трансляция богослужения из Соборной мечети столицы. А на Первом канале в это же время включат главную мечеть Уфы.
Однако мусульмане не унывают. По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, несмотря на ограничения, верующие «с честью выдержали» все тяготы поста в Рамадан. Более того, они не забыли о тех, кто остро нуждается в помощи.
«Нам даже удалось сохранить традицию проведения Республиканского благотворительного ифтара (разговения. — Прим. ред.): в нынешнем году организовали доставку бесплатных ланч-боксов нуждающимся», — сообщил муфтий.
В этом году волонтеры вместе с имами обошли в два раза больше адресов, чем в прошлом году — 30 тысяч семей получили помощь.
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