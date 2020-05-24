Степаненко выяснила, когда у мужчин возникает интерес к марамойкам

После громкого развода с 74-летним Евгением Петросяном Елена Степаненко преобразилась до неузнаваемости. 67-летняя юмористка сбросила несколько десятков килограммов и помолодела. Теперь она ведет программу на федеральном канале, в которую приглашает известных людей. Очередным гостем ее шоу стал танцор балета Николай Цискаридзе.

Несмотря на успех, судя по всему, развод и уход мужа к молодой любовнице до сих пор не дают Степаненко покоя. Говоря об отношениях, она поинтересовалась у собеседника, почему мужчины так часто выбирают меркантильных и недостойных их внимания женщин.

«Мужики, почему вас тянет к марамойкам? Это в юности, наверное? В зрелом возрасте уже их не выбирают?» — обратилась к гостю ведущая.

Цискаридзе согласился, но потом поправился, что такая тяга наблюдается и после 40 лет.

«А после 74?» — невинно поинтересовалась Степаненко.

«Ой, еще хуже, Лена!» — воскликнул Цискаридзе, и оба разразились хохотом.

Громкий развод пары юмористов, за которым наблюдала вся страна, случился в 2018 году. Степаненко и Петросян долго делили совместное имущество. В декабре 2019 года бывший муж артистки вновь женился — на своей помощнице, Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. Слухи о том, что она стала причиной развода пары, ходили уже давно. Как писал ранее 5-tv.ru, новая жена юмориста не стесняется говорить о своей предшественнице пренебрежительно. Недавно Брухунова напомнила Степаненко, что до нее у Петросяна тоже были жены, так что и она пришла «на все готовенькое».