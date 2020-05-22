«До диковинной четвертой, было три» — Брухунова смело ответила защитникам Степаненко
Супруга Петросяна парировала обвинение подписчиков в том, что она пришла «на все готовое».
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Очередное обвинение пятой жены Евгения Петросяна в разрушении его предыдущего брака не осталось без ответа Татьяны Брухуновой. 30-летнюю супругу сатирика часто укоряют в том, что она разбила его счастливый союз с Еленой Степанеко. Но она не остается в долгу, пишет Teleprogramma.pro.
В очередной раз одна из подписчиц ее страницы в Instagram заявила, что не уважает девушку. По ее словам, жена и коллега оставалась с юмористом и в горе, и в радости. Вместе супруги нажили состояние, которое теперь в готовом виде досталось ее молодой сменщице. Пользователь уверила автора микроблога, что чужое горе вернется к ней в будущем.
В ответ Брухунова напомнила даме, что и Степаненко не стала первой, кто разделил с Петросяном годы совместной жизни. Когда она сочеталась браком с артистом, у того уже имелось состояние и даже ребенок. При этом свою предшественницу Татьяна назвала диковинной.
О расставании Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало известно в августе 2018 года. Артисты подтвердили, что разводятся после 30 лет брака. Звездной чете так и не удалось сохранить теплые отношения — они до сих пор продолжают делить имущество. Адвокат Петросяна Сергей Жорин не раз высказывал опасения, что бывшая супруга «разбазарит» ценные вещи, приобретенные парой в период брака. В декабре прошлого года близкие друзья юмориста сообщили, что он взял в жены молодую помощницу Татьяну Брухунову.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты поняли, почему Петросян женился на Брухуновой.
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