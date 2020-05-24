В посольстве РФ в США призвали Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

Принести извинения России за публикацию фейковых графиков падения рейтинга Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса призвали агентство Bloomberg в российском посольстве в США. Заявление сотрудники дипмиссии опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook, пишут «Известия».

Издание накануне выдало статью, в которой ссылалось на данные ВЦИОМ, согласно которым якобы рейтинг российского лидера сполз до 27%.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об „отрицательной динамике“ в России», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что авторы материала, видимо, не догадывались, что читатели могут проверить информацию, что говорит о неуважении по отношению к своей аудитории.

«Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия — 67,9%», — привели довод дипломаты.

В заключение в посольстве призвали издание исправить ошибку и тем самым проявить себя как порядочная редакция. Это уже не первый случай, когда российским дипломатам приходится публично обращаться к американскому изданию. Ранее 5-tv.ru писал, как Bloomberg исправило статью о якобы неготовности системы здравоохранения России к пандемии коронавируса.