Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Дипломаты обратили внимание агентства, что автор материала поменял местами данные о количестве больничных коек в РФ и в странах ОЭСР.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Американское информационное агентство Bloomberg исправило статью о якобы неготовности системы здравоохранения России к пандемии коронавируса. Изменения были внесены после того, как посольство РФ в США потребовало опровергнуть материал и принести извинения, сообщают «Известия».
Дипломаты обратили внимание, что агентство опустилось «до неприкрытого подлога» поменяв местами данные статистики Всемирного банка о количестве коек в российских больницах и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Теперь в тексте статьи указано, что по состоянию на 2013 год на одну тысячу жителей России приходится 8,2 больничных койки, в государствах ОЭСР — 3,8 койки.
Сотрудники посольства РФ в Соединенных Штатах подчеркнули, что зрители и читатели американских СМИ «заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации» о России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России.
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