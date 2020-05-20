Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Дипломаты обратили внимание агентства, что автор материала поменял местами данные о количестве больничных коек в РФ и в странах ОЭСР.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американское информационное агентство Bloomberg исправило статью о якобы неготовности системы здравоохранения России к пандемии коронавируса. Изменения были внесены после того, как посольство РФ в США потребовало опровергнуть материал и принести извинения, сообщают «Известия».

Дипломаты обратили внимание, что агентство опустилось «до неприкрытого подлога» поменяв местами данные статистики Всемирного банка о количестве коек в российских больницах и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Теперь в тексте статьи указано, что по состоянию на 2013 год на одну тысячу жителей России приходится 8,2 больничных койки, в государствах ОЭСР — 3,8 койки.

Сотрудники посольства РФ в Соединенных Штатах подчеркнули, что зрители и читатели американских СМИ «заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации» о России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России.

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 мая
Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре
20 мая
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19
20 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 мая
20 мая
Из-за коронавируса в Петербурге запретили прощальные церемонии на похоронах
20 мая
Вакцина раздора: кто первым получит препарат от COVID-19?
20 мая
Генпрокуратура потребовала заблокировать видео о «чипировании» людей
19 мая
Почти шесть тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая
19 мая
«Огонь по венам». Подросток в США рассказал о посткоронавирусном синдроме

Читайте также

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
9:06
«Мне повезло, я вышел»: Павел Деревянко о наркотиках и беспорядочных связях
8:54
Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре
8:45
В Петербург вернулись археологи, занимавшиеся раскопками рядом с древним городом Ур
8:36
5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места обрушения лестничного пролета в Энгельсе
8:32
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19

Сейчас читают

ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин
Купальник, вместо формы: Тульскую медсестру отчитали за откровенный наряд
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок