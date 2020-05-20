Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское информационное агентство Bloomberg исправило статью о якобы неготовности системы здравоохранения России к пандемии коронавируса. Изменения были внесены после того, как посольство РФ в США потребовало опровергнуть материал и принести извинения, сообщают «Известия».

Дипломаты обратили внимание, что агентство опустилось «до неприкрытого подлога» поменяв местами данные статистики Всемирного банка о количестве коек в российских больницах и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Теперь в тексте статьи указано, что по состоянию на 2013 год на одну тысячу жителей России приходится 8,2 больничных койки, в государствах ОЭСР — 3,8 койки.

Сотрудники посольства РФ в Соединенных Штатах подчеркнули, что зрители и читатели американских СМИ «заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации» о России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России.