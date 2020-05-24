Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики

К сожалению, не все имена счастливые, предупреждают специалисты-эзотерики. Называя своего новорожденного ребенка, родители иногда обрекают его на сложную судьбу и множество проблем, которые ему предстоит преодолевать в течении всей жизни, пишет DailyHoro.ru. Именологи составили список из пяти очень распространенных женских имен, которые разрушают энергетику своих обладательниц.

Вера

Это красивое и несущее в себе глубокий смысл имя, как ни странно, делает названную так женщину несчастной. Вера беззаботно относится к жизни, не сомневаясь в своих талантах и возможностях и обладает твердым, целеустремленным характером, больше похожим на мужской, нежели на женский.

И хотя огромный внутренний потенциал позволяет носящей это имя женщине преодолевать измотанности и усталости, нежели удовлетворения. А сильный, независимы характер не позволяет искать поддержку в мужчине.

Надежда

Не менее распространенное и олицетворяющую христианскую добродетель имя Надежда часто обрекает свою обладательницу на одиночество. Казалось бы, носящая это имя женщина всегда находится под божественным покровительством и никогда не теряет надежду на лучшее. Но, увы, жизненный путь Надежды труден и тернист. Чтобы добиться счастья и успеха, ей приходится преодолевать боль, предательство и потери.

Ирина

Женщины с этим именем, как правило, имеют трудный характер и их отношения с окружающими складываются непросто. Ирина категорична, упряма и несговорчива, а потому ей сложно идти по жизни рядом с кем-то. И хотя многие женщины просто меркнут в тени обладательницы этого имени, найти свое счастье Ирине очень трудно. Проблема усугубляется тем, что энергетика ее имени вступает в диссонанс практически со всеми мужскими именами.

Людмила

Это звучное имя плохо сочетается с очень многими мужскими именами, а потому названная так при рождении женщина долго не может найти себе подходящего спутника жизни. Да и в других сферах жизни Людмиле приходится бесконечно бороться и пробивать себе путь к счастью, отказывая себе во многом и чувствуя себя недооцененной и несчастной.

Александра

Этот женский вариант мужского имени, очень удачного для представителей сильной половины человечества, совершенно не подходит прекрасному полу. Оно наделяет свою обладательницу сильной мужской энергетикой и чертами характера, из-за чего с самого детства Александра постоянно оказывается перед необходимостью преодолевать непреодолимые препятствия и решать неразрешимые задачи. Эти женщины обречены постоянно заботиться о ком-то, не получая от этого никакой отдачи.

Ранее 5-tv.ru называл пять имен, которые неизбежно наделяют мужчин скверным характером.