Шекспировский «Глобус» может не пережить коронавирус

Из-за карантина театр переживает «катастрофические» финансовые проблемы, которые без помощи государства могут стать «фатальными», заявило руководство заведения.

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Фото, видео: YouTube / Shakespeare's Globe, Instagram @the_globe

Лондонский театр «Глобус», построенный на месте одноименного легендарного театра, принадлежавшего актерам труппы Уильяма Шекспира, может не открыться после эпидемии коронавируса. Карантин имел для культурного учреждения, в котором находится шекспировский зал и литературный центр, «катастрофические финансовые последствия», которые могут оказаться «фатальными», если не вмешается государство, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежную прессу.

«Без государственной помощи мы не переживем этот кризис. Закрытие театра станет трагедией для искусства, для наследия самого знаменитого британского писателя и для всей страны», — говорится в заявлении руководства театра, которое было передано в комитет по делам культуры британского парламента.

Глава комитета Джулиан Найт обратился к министрам с просьбой не допустить, чтобы «национальное достояние пало жертвой COVID-19». Ранее театр уже получил от государства средства на сохранение штата сотрудников, но по оценкам руководства «Глобуса», требуется еще около пяти миллионов фунтов стерлингов, чтобы он «остался на плаву» после пандемии.

Первый театр «Глобус» был построен на южном берегу Темзы в 1599 году. Здание сгорело в 1613 во время постановки пьесы Шекспира «Генрих VIII», но через год было восстановлено и просуществовало почти 30 лет, когда театр был закрыт пуританами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II из-за пандемии коронавируса лишилась 18 миллионов фунтов стерлингов. Во время карантина Букингемский дворец, Виндзорский и другие замки закрыты для туристов из-за карантина, и придворных служащих уже попросили приготовиться к тяжелым временам.

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