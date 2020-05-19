Падемия коронавируса нанесла серьезный удар по финансовому благополучию британской монархии. Бюджет королевской семьи сократится как минимум на 18 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за карантина закрыты популярные у туристов резиденции — Букингемский дворец, Виндзорский замок и другие. Елизавета II теряет огромные деньги, которые обычно получает от продажи билетов и сувенирной продукции. Придворных служащих уже попросили готовиться к трудным временам: зарплаты повышать не будут, и возможны даже сокращения персонала.

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