«Пусть мыши завидуют молча»: Лобода рассказала правду о пластических операциях
Известная певица призналась, кто на самом деле стоит за ее прекрасной внешностью.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Звезда поп-сцены Светлана Лобода выложила в Instagram весьма неоднозначный пост. Певица, с одной стороны, пожаловалась на хейтеров, упрекающих ее в злоупотреблении пластической хирургией, но в то же время похвасталась идеальными параметрами.
Свое обращение к миллионной аудитории Светлана начала с громкого заявления.
«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши!» — пояснила артистка.
На прикрепленных к посту селфи Лобода позирует анфас, демонстрируя интересующимся природную красоту.
«Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено! Спасибо родителям за гены!» — отметила Светлана.
А также выразила «особую благодарность» ретушерам за те нелепые снимки, которые в СМИ и многочисленных пабликах сеют миф о «слабости, которую она якобы питает к пластическим хирургам».
Преданные фанаты Лободы поспешили ее утешить, признав, что только «недобрые и завистливые» люди клевещут на медийных личностей. Ведь их главная цель — грязный пиар.
«Не принимайте близко к сердцу всю эту чушь! Главное — чтобы вам было комфортно!»
«Вы прекрасна! Самый солнечный и добрый человек!»
«Возраст ей к лицу!!! Еще красивее!»
«Красивая, роковая, очень сексуальная! Пусть мыши завидуют молча!» — подбадривали диву поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто разделил жизнь Светланы Лободы на отрезки «до» и «после», а также сделал ее невероятно счастливой.
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