«Пусть мыши завидуют молча»: Лобода рассказала правду о пластических операциях

Звезда поп-сцены Светлана Лобода выложила в Instagram весьма неоднозначный пост. Певица, с одной стороны, пожаловалась на хейтеров, упрекающих ее в злоупотреблении пластической хирургией, но в то же время похвасталась идеальными параметрами.

Свое обращение к миллионной аудитории Светлана начала с громкого заявления.

«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши!» — пояснила артистка.

На прикрепленных к посту селфи Лобода позирует анфас, демонстрируя интересующимся природную красоту.

«Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено! Спасибо родителям за гены!» — отметила Светлана.

А также выразила «особую благодарность» ретушерам за те нелепые снимки, которые в СМИ и многочисленных пабликах сеют миф о «слабости, которую она якобы питает к пластическим хирургам».

Instagram @lobodaofficial

Преданные фанаты Лободы поспешили ее утешить, признав, что только «недобрые и завистливые» люди клевещут на медийных личностей. Ведь их главная цель — грязный пиар.

«Не принимайте близко к сердцу всю эту чушь! Главное — чтобы вам было комфортно!»

«Вы прекрасна! Самый солнечный и добрый человек!»

«Возраст ей к лицу!!! Еще красивее!»

«Красивая, роковая, очень сексуальная! Пусть мыши завидуют молча!» — подбадривали диву поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто разделил жизнь Светланы Лободы на отрезки «до» и «после», а также сделал ее невероятно счастливой.