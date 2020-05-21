Звезда поп-сцены уверена: маленькая Тильда — подарок судьбы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Младшая дочь популярной певицы Светланы Лободы Тильда сегодня, 21 мая, отмечает свой второй день рождения. Конечно, в условиях пандемии о шумной вечеринке в честь именинницы и речи быть не может, но родственники Лободы, а также ее звездные коллеги нашли способ поздравить малышку, связавшись с ней посредством мессенджеров и видеотрансляций.

Безусловно, такое внимание приятно маленькой Тильде, но особо запоминающимся и нежным было и будет поздравление от любимой мамы. Наверняка, Светлана сказала наследнице много теплых и добрых слов лично, за закрытыми дверями. Однако большой радостью звезда не могла не поделиться и с верными поклонниками.

«Сегодня два года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды! Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны! С Днем Рождения, доченька!» — написала Лобода в Instagram аккаунте под трогательным фото в обнимку с детьми.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях фолловеры, отметили, что материнство сделало из «взбалмошной и энергичной» Светланы милую, обаятельную и нежную женщину, а также пожелали «маленькой принцессе» всего наилучшего.

«Внеземного счастья и крепкого здоровья!!! Поздравляю вас!»

«Пусть доченька растет такой же мудрой, доброй и талантливой как и вы!»

«Малышка Тильда просто чудо! пусть жизнь ее будет наполнена только яркими моментами!» — обращались к звездной семье поклонники Светланы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фанаты Светланы Лободы уверены, что ее дочка Тильда рождена от союза с лидером группы Rammstein.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

Последние новости

20:25
Чем отличается «женщина-кошка» от «чебурашки» и как не стать на вторую похожей?
20:19
Внимательность прохожего спасла жизнь двум детям в Петербурге
20:12
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
20:06
Двадцать один человек в списке жертв урагана в Индии и Бангладеш
20:03
«Ох, как зажигает!» — обычно серьезная Барановская впечатлила смелым танцем
19:55
Как решить проблему дефицита пресной воды в Крыму?

Сейчас читают

Суженый, ряженый: мужчина с каким именем идеален для тебя?
«Молодой Никита»: сына Высоцкой сравнили с Михалковым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок