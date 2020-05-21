Младшая дочь популярной певицы Светланы Лободы Тильда сегодня, 21 мая, отмечает свой второй день рождения. Конечно, в условиях пандемии о шумной вечеринке в честь именинницы и речи быть не может, но родственники Лободы, а также ее звездные коллеги нашли способ поздравить малышку, связавшись с ней посредством мессенджеров и видеотрансляций.

Безусловно, такое внимание приятно маленькой Тильде, но особо запоминающимся и нежным было и будет поздравление от любимой мамы. Наверняка, Светлана сказала наследнице много теплых и добрых слов лично, за закрытыми дверями. Однако большой радостью звезда не могла не поделиться и с верными поклонниками.

«Сегодня два года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды! Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны! С Днем Рождения, доченька!» — написала Лобода в Instagram аккаунте под трогательным фото в обнимку с детьми.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях фолловеры, отметили, что материнство сделало из «взбалмошной и энергичной» Светланы милую, обаятельную и нежную женщину, а также пожелали «маленькой принцессе» всего наилучшего.

«Внеземного счастья и крепкого здоровья!!! Поздравляю вас!»

«Пусть доченька растет такой же мудрой, доброй и талантливой как и вы!»

«Малышка Тильда просто чудо! пусть жизнь ее будет наполнена только яркими моментами!» — обращались к звездной семье поклонники Светланы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фанаты Светланы Лободы уверены, что ее дочка Тильда рождена от союза с лидером группы Rammstein.