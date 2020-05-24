За звание самых талантливых танцоров в этот раз боролись 12 пар.

Кто победил в 11 сезоне проекта «Танцы со звездами»?

Фото: Instagram @tvrussia

Одиннадцатый сезон популярного шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» подошел к концу. Победителями конкурса стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.

В финале помимо победителей выступили еще две пары: Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, а также Артем Ткаченко и Валерия Семенова. Однако членов жюри Николая Цискаридзе, Дарью Златопольскую, Егора Дружинина и Игоря Рудника покорили лишь Иван Стебунов и Инна Свечникова. Они заняли первое место с большим отрывом по очкам.

Этот сезон «Танцев со звездами» длился восемь недель. Starhit пишет, что Иван Стебунов уже и не надеялся победить в конкурсе. Артист рассказал, что еще до участия в проекте ему диагностировали пневмоторакс.

«Это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах», — объяснил актер.

Однако несмотря на проблемы со здоровьем кинозвезде и его партнерше по танцам удалось завоевать любовь зрителей и стать обладателями заветного хрустального кубка.

Ранее 5-tv.ru писал, что отказавшаяся от участия в «Танцах со звездами» Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом.

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