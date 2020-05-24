Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

Участница проекта «Танцы со звездами» Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом. 48-летняя актриса сообщила подписчикам об инфицировании COVID-19 на своей странице в Instagram.

«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу „Танцы со звездами“ осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной̆ не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей̆ и коллег по паркету», — написала Алена Бабенко.

Instagram @alena_babenko_official

Знаменитость отметила, что в настоящее время находится под присмотром врачей. По словам Алены Бабенко, болезнь постепенно отступает и самочувствие улучшается. Актриса рассчитывает, что в ближайшем будущем вернется домой.

Звезда фильма «Водитель для Веры» добавила, что их с Максимом Петровым пара уже не вернется к участию в шоу. Алена Бабенко поблагодарила всех поклонников за поддержку и пожелала подписчикам быть здоровыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отказавшаяся от госпитализации Татьяна Васильева поборола коронавирус.

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