ТОП-5 самых несексуальных женских вещей по мнению мужчин

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Валентин Черников
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Представители сильного пола рассказали, какие предметы женского гардероба они считают наименее привлекательными.

ТОП-5 самых несексуальных женских вещей по мнению мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

Ряд вещей, которые кажутся женщинам сексуальными и притягивающими внимание, не по вкусу противоположному полу. Как выяснилось, мужчины иначе оценивают предметы дамского гардероба. 5-tv.ru привел список пяти образцов одежды с пометкой «анти-секс».

Спортивные штаны

Анти-рейтинг возглавили спортивные штаны. Как следует из опроса мужчин, их отталкивает как модели оверсайз с «мешком» под ягодицами, так и классические расклешенные. Особое отвращение вызывают крупные надписи на таких штанах и едкие цвета.

www.globallookpress.com / Michael Ip

Кюлоты

В прежние времена укороченные штаны носили аристократы, а ныне — каждая вторая девушка. Однако, по мнению мужчин, брюки-кюлоты и удлиненные шорты портят женскую фигуру. Ноги в них представители сильного пола сравнивают с карандашами в стакане.

Youtube / Life Podium

Вещи в сеточку

Из всех текстильных изделий в сетку мужчины предпочитают лишь дамские чулки и колготки. Майки и кофты такого стиля вызывают у них не желание, а отторжение. Шорты с колготками в сетку тоже не желательны. Вульгарность сегодня не в части.

globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Балетки

Немалое внимание мужчины отводят женским ногам и обуви. Женщин предпочитают видеть в аккуратных туфлях на каблуке. Они удлиняют ноги и визуально делают их стройнее. Балетки же портят впечатление, как считает сильный пол.

YouTube / Мода Плюс

Водолазка или бадлон

Эта вещь стройнит и подчеркивает грудь. Но, к неожиданности многих дам, бадлон в глазах мужчин старит. Поэтому водолазками и похожими на них джемперами рекомендуется не злоупотреблять. А от растянутых кофт и вовсе лучше избавиться.

globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin

Ранее 5-tv.ru назвал три имени девочек-чистюль, которые терпеть не могут бардак.

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