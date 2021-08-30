Три имени девочек-чистюль, которые терпеть не могут бардак

Родители стараются приучить ребенка к порядку с ранних лет. Вот только далеко не каждому малышу нравится убирать за собой игрушки. Однако есть на свете девочки, которым уборка доставляет настоящее удовольствие. Для этих чистюль словами «силы» являются — стерильность, дезинфекция и педантизм.

Анна

Эту девочку никогда не заставляли убираться в своей комнате, потому что она всегда делала это по собственной инициативе. С юных лет Анна стремится выглядеть максимально опрятно и аккуратно. Отутюженные воротнички и сверкающая белизной блузка — это про нее.

Анна, правда, не любит делиться своими игрушками. Она не скупится, просто ей страшно, что другие дети могут поломать дорогую для нее вещь.

С возрастом она остается верна своим принципам. Ее семейное гнездышко просто идеально: супруг всегда носит чистые и отглаженные вещи, дети кушают полезную домашнюю пищу, а в доме всегда царят уют и порядок.

Светлана

С самого раннего детства она старается выглядеть стильно и аккуратно. Однако опрятная модная одежда далеко не единственное ее достоинство. Мама будет гордиться маленькой Светланой, потому что та без труда сможет выполнить любое поручение по дому. Она самостоятельно справится с мытьем посуды и пола, протиранием пыли и, если понадобится, может даже приготовить суп.

Повзрослевшая Светлана станет идеальной хозяюшкой, однако она будет строго требовать соблюдения чистоты от всех членов семьи.

Тамара

Эта девочка большой педант. В детстве она, скорее всего, будет хранить украшения или маленькие игрушки во множестве коробочек и шкатулок. Карандаши в ее пенале будут разложены в строгом соответствии с цветовой гаммой. Любые поручения родителей по дому будут с легкостью ею выполняться, так как она очень энергичная и активная. Понятия «лень» для Тамары не существует, в принципе.

Правда, когда девочка вырастет из нее может выйти одна из самых сварливых свекровей на свете. Привыкшая к абсолютной чистоте и строгому порядку, она будет требовать от невестки идеального ведения хозяйства. Об этом пишет портал Femmie.

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