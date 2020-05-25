Кровля приемного покоя городской больницы полыхает в Приморском крае

Загорелась кровля приемного покоя городской больницы №1 в городе Партизанске в Приморском крае. По предварительным данным, огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас проводится эвакуация всех находившихся в здании. Из помещения уже выведены 56 пациентов и 18 сотрудников медучреждения.

Информация о происшествии уточняется. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.