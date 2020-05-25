По предварительным данным, пламя охватило площадь 100 квадратных метров. Персонал и пациентов эвакуировали.

Кровля приемного покоя городской больницы полыхает в Приморском крае

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Загорелась кровля приемного покоя городской больницы №1 в городе Партизанске в Приморском крае.  По предварительным данным, огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас проводится эвакуация всех находившихся в здании. Из помещения уже выведены 56 пациентов и 18 сотрудников медучреждения.

Информация о происшествии уточняется. Обстоятельства и причины пожара выясняются. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.88
0.96 78.44
0.64
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Последние новости

0:28
Кровля приемного покоя городской больницы полыхает в Приморском крае
0:25
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?
0:17
«Карму никто не отменял»: Тарзан ответил на критику из-за жалоб о нехватке денег
0:04
Тело голой девушки нашли в мусорном баке в Москве
23:50
ТОП-5 самых несексуальных женских вещей по мнению мужчин
23:40
Когда начнут снимать ограничения в России? — мнение главы Роспотребнадзора

Сейчас читают

Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок