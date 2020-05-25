Видео: Площадь пожара в больнице в Приморье возросла до 300 квадратных метров

Пламя охватило крышу медучреждения в городе Партизанске. Из здания было эвакуировано более 70 человек.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; МЧС РФ

Площадь пожара в городской больнице №1 в городе Партизанске в Приморском крае увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального МЧС. 

По предварительным данным, пламя охватило кровлю медучреждения. Была проведена немедленная эвакуация пациентов и персонала. Всего из клиники было выведено более 70 человек.

Причины происшествия выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.

 

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