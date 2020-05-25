Видео: Площадь пожара в больнице в Приморье возросла до 300 квадратных метров
Пламя охватило крышу медучреждения в городе Партизанске. Из здания было эвакуировано более 70 человек.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; МЧС РФ
Площадь пожара в городской больнице №1 в городе Партизанске в Приморском крае увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило кровлю медучреждения. Была проведена немедленная эвакуация пациентов и персонала. Всего из клиники было выведено более 70 человек.
Причины происшествия выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.
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