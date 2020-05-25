Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

Фигуристка поблагодарила поклонников в Instagram, которые отдали за нее голос.

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Фото, видео: Instagram @azagitova

Известная российская фигуристка Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля по версии Международного олимпийского комитета. Решение было принято по итогам голосования, проводимого на платформе Twitter. Соперником российской спортсменки в финале стал американский фигурист Джонни Вейр. Загитова обошла конкурента, набрав 62% голосов.

Кроме того, за звание иконы стиля среди олимпийцев боролись ямайские бегуны Усейн Болт и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Instagram @azagitova

В сторис на своей странице в Instagram Загитова обратилась к поклонникам, отдавшим за нее голос, со словами благодарности.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня, за вашу поддержку. Вы самые лучшие», — написала фигуристка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с водительским удостоверением в руках.

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