Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

Известная российская фигуристка Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля по версии Международного олимпийского комитета. Решение было принято по итогам голосования, проводимого на платформе Twitter. Соперником российской спортсменки в финале стал американский фигурист Джонни Вейр. Загитова обошла конкурента, набрав 62% голосов.

Кроме того, за звание иконы стиля среди олимпийцев боролись ямайские бегуны Усейн Болт и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Instagram @azagitova

В сторис на своей странице в Instagram Загитова обратилась к поклонникам, отдавшим за нее голос, со словами благодарности.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня, за вашу поддержку. Вы самые лучшие», — написала фигуристка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с водительским удостоверением в руках.