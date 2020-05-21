Загитова получила водительские права через два дня после совершеннолетия
Год назад в отношении фигуристки было открыто дело об административном правонарушении. Она управляла автомобилем не достигнув 18-летия.
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Фото, видео: Instagram @azagitova
Российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с водительским удостоверением в руках. Право на вождение автомобилем спортсменка получила уже через два дня после своего совершеннолетия. Звезда фигурного катания отметила свой день рождения 18 мая.
«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением!» — подписала снимок знаменитость.
Алина Загитова призналась, что ей приходилось выкраивать время для изучения правил дорожного движения между тренировками.
В июле 2019 года в отношении спортсменки было открыто дело об административном правонарушении после публикации в сети видео, на котором она, будучи еще не совершеннолетней, управляет машиной. Спустя некоторое время правоохранительные органы прекратили расследование из-за истечения срока давности нарушения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова поделилась своим забавным детским фото.
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