Загитова получила водительские права через два дня после совершеннолетия

Российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с водительским удостоверением в руках. Право на вождение автомобилем спортсменка получила уже через два дня после своего совершеннолетия. Звезда фигурного катания отметила свой день рождения 18 мая.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением!» — подписала снимок знаменитость.

Instagram @azagitova

Алина Загитова призналась, что ей приходилось выкраивать время для изучения правил дорожного движения между тренировками.

В июле 2019 года в отношении спортсменки было открыто дело об административном правонарушении после публикации в сети видео, на котором она, будучи еще не совершеннолетней, управляет машиной. Спустя некоторое время правоохранительные органы прекратили расследование из-за истечения срока давности нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова поделилась своим забавным детским фото.