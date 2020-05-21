Год назад в отношении фигуристки было открыто дело об административном правонарушении. Она управляла автомобилем не достигнув 18-летия.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @azagitova

Российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с водительским удостоверением в руках. Право на вождение автомобилем спортсменка получила уже через два дня после своего совершеннолетия. Звезда фигурного катания отметила свой день рождения 18 мая.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением!» — подписала снимок знаменитость.

Instagram @azagitova

Алина Загитова призналась, что ей приходилось выкраивать время для изучения правил дорожного движения между тренировками.

В июле 2019 года в отношении спортсменки было открыто дело об административном правонарушении после публикации в сети видео, на котором она, будучи еще не совершеннолетней, управляет машиной. Спустя некоторое время правоохранительные органы прекратили расследование из-за истечения срока давности нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова поделилась своим забавным детским фото.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.34
-0.05 79.18
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
Дочь погибшего звезды сериала «Албанец» смирилась с ненасытной родней
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
2:33
Загитова получила водительские права через два дня после совершеннолетия
2:06
«Путь в бездну»: как Зеленский за год президентства умудрился стать клоном Порошенко?
1:42
День Иоанна Богослова: как вести себя в последний день лунного месяца — 21 мая?
1:16
Видео: группа неопознанных летающих объектов замечена в небе над Бразилией

Сейчас читают

Видео: группа неопознанных летающих объектов замечена в небе над Бразилией
Наследник Louis Vuitton или российский чиновник: кто отец пятого ребенка Марии Порошиной?
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок