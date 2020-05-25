Крупный пожар в больнице в Приморье локализован — хроника событий
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Крупный пожар рано утром вспыхнул в больнице Партизанска — в Приморском крае. Загорелась крыша приемного покоя. Пламя быстро распространилось, и уже через несколько минут полыхало 300 квадратных метров кровли.
Из здания срочно эвакуировали более 70 человек. Это пациенты, а также медперсонал учреждения. Их разместили в терапевтическом корпусе. Пострадавших нет. К этому часу спасателям полностью удалось справиться с огнем. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.
Читайте также
75%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?