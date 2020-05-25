Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Крупный пожар рано утром вспыхнул в больнице Партизанска — в Приморском крае. Загорелась крыша приемного покоя. Пламя быстро распространилось, и уже через несколько минут полыхало 300 квадратных метров кровли.

Из здания срочно эвакуировали более 70 человек. Это пациенты, а также медперсонал учреждения. Их разместили в терапевтическом корпусе. Пострадавших нет. К этому часу спасателям полностью удалось справиться с огнем. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.

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