Крупный пожар рано утром вспыхнул в больнице Партизанска — в Приморском крае. Загорелась крыша приемного покоя. Пламя быстро распространилось, и уже через несколько минут полыхало 300 квадратных метров кровли.

Из здания срочно эвакуировали более 70 человек. Это пациенты, а также медперсонал учреждения. Их разместили в терапевтическом корпусе. Пострадавших нет. К этому часу спасателям полностью удалось справиться с огнем. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.