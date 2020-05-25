В Москве полицейские накрыли бар, который устраивал вечеринки «для своих» во время самоизоляции. Секретность, как в шпионских фильмах — камеры телефонов на входе заклеивали скотчем. Но некоторые все же не смогли удержаться, и снимки просочились в соцсети.

Правоохранители нагрянули в заведение в разгар очередной вечеринки. Подробнеее об испорченном веселье и наказаниях для нарушителей ограничительных мер смотрите в видеосюжете корреспондента Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть красноярской молодежи решила, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом ей не указ. Вопреки всеобщим требованиям, десятки ребят и девушек приняли участие в вечеринке, на которой и речи не идет о социальном дистанцировании.

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