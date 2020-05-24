Красноярцы зажгли на подпольной вечеринке, а теперь пытаются прятаться

Часть красноярской молодежи решила, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом ей не указ. Десятки ребят и девушек приняли участие в вечеринке, на которой и речи не идет о социальном дистанцировании.

Видимо, по привычке делиться событиями из своей частной жизни, некоторые из них стали размещать в соцсетях видео и фото с запрещенного мероприятия.

Однако после того, как к этому событию проявили интерес СМИ, нарушители самоизоляции стали спешно удалять свои аккаунты, пишет портал ngs24.

Теперь ребятами предсказуемо могут заинтересоваться правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что опять же в Красноярске представители компании, занимающейся сетевым маркетингом, закатили шумную вечеринку в одном из баров Красноярска во время самоизоляции из-за коронавируса. По данным местных СМИ, организатор закрытой тусовки живет в Новосибирске и общалась с участниками мероприятия по видеосвязи через монитор в увеселительном заведении.

Кроме того, в Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку в одном из баров, который должен был быть закрыт для посетителей.

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