Ровно в 10.00 по московскому времени обучающиеся смогут поздравить друг друга с окончанием школы.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

Из-за коронавируса российские школьники вынуждены отмечать свой праздник в режиме онлайн. Сегодня для них прозвучит последний звонок — в удаленном формате. На связь в сети уже выходят учителя и ученики. Они поздравляют друг друга с окончанием года. Свою лепту внесли старшеклассники. Они запустили серию праздничных флешмобов.

Ровно в 10. 00 по московскому времени последний звонок прозвенит онлайн для всех школьников страны. Министерство просвещения запускает трансляцию всероссийской акции. Она объединит жителей разных регионов, которые удаленно смогут поздравить друг друга с праздником. Теплые слова в прямом эфире выпускникам передадут также известные блогеры, выдающиеся педагоги и школьники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Единый госэкзамен по всей стране начнется 29 июня.

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