Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

Единый госэкзамен по всей стране начнется 29 июня. Дата окончательная. Президент объявил об этом на совещании, где обсуждалась ситуация в образовании. Учебный год, как было сказано, выдался сложным, но все испытания: и школьники, и учителя — выдержали достойно.

Переход на дистанционное обучение стал абсолютно верным решением, ведь речь шла о сохранении здоровья детей и молодежи. Теперь надо думать о поступлении в вузы. Путин предупредил — сложная ситуация не повод задирать цены на обучение, надо увеличивать бюджетные места. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко выслушал поручения главы государства. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России. В 2020 году школьники начнут сдавать государственные экзамены уже с конца июня.