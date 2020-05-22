Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Глава государства отметил, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто намерен поступать в вузы в этом году, а остальные выпускники получат аттестаты без экзаменов.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына, 5-tv.ru
Единый госэкзамен по всей стране начнется 29 июня. Дата окончательная. Президент объявил об этом на совещании, где обсуждалась ситуация в образовании. Учебный год, как было сказано, выдался сложным, но все испытания: и школьники, и учителя — выдержали достойно.
Переход на дистанционное обучение стал абсолютно верным решением, ведь речь шла о сохранении здоровья детей и молодежи. Теперь надо думать о поступлении в вузы. Путин предупредил — сложная ситуация не повод задирать цены на обучение, надо увеличивать бюджетные места. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко выслушал поручения главы государства. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России. В 2020 году школьники начнут сдавать государственные экзамены уже с конца июня.
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