Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

Глава государства отметил, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто намерен поступать в вузы в этом году, а остальные выпускники получат аттестаты без экзаменов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Единый госэкзамен по всей стране начнется 29 июня. Дата окончательная. Президент объявил об этом на совещании, где обсуждалась ситуация в образовании. Учебный год, как было сказано, выдался сложным, но все испытания: и школьники, и учителя — выдержали достойно.

Переход на дистанционное обучение стал абсолютно верным решением, ведь речь шла о сохранении здоровья детей и молодежи. Теперь надо думать о поступлении в вузы. Путин предупредил — сложная ситуация не повод задирать цены на обучение, надо увеличивать бюджетные места. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко выслушал поручения главы государства. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России. В 2020 году школьники начнут сдавать государственные экзамены уже с конца июня.

Тема:
ЕГЭ 2020
21 мая
Опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России
18 мая
Тест: А вы бы сдали ЕГЭ-2020 по русскому языку?
14 мая
Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
14 мая
Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса?
13 мая
В России выпускники будут сдавать только два экзамена для поступления в вузы
13 мая
ОГЭ не будет! В России отменили экзамены для девятиклассников
13 мая
Сроки проведения ЕГЭ в России вновь перенесут
10 мая
В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса
8 мая
Ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения
8 мая
Российские вузы готовы начать учебный год 1 сентября

Читайте также

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
Чего ждать земным знакам от ретроградной Венеры?

Последние новости

2:17
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
1:56
Что можно и нельзя делать 22 мая в день поминовения Николы Вешнего
1:29
Фото: Баллон с газом взорвался в частном доме в ЕАО
1:24
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
1:06
Звезда сериала «Отель Элеон» сразила фанатов сексуальным снимком
0:47
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Сейчас читают

Чего ждать земным знакам от ретроградной Венеры?
Чем отличается «женщина-кошка» от «чебурашки» и как не стать на вторую похожей?
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок