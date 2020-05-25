«Решила не дожидаться сезона»: Лолита раскрыла семейный секрет отменного варенья

Певица показала весь процесс приготовления клубничного лакомства.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Бабушкин рецепт пригодился Лолите Милявской для создания первоклассного варенья из клубники. Певица поделилась им с подписчиками, запечатлев на видео весь процесс приготовления лакомства.

«Я решила не дожидаться сезона, когда все варят варенье. Может производство открыть? Это рецепт моей бабушки из Львова. Поздравьте меня, Евочка (Ева Цекало, дочь — Прим.ред.) сдала два экзамена на отлично в институте! Варенье в ее честь», — написала Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Приготовление началось с вытаскивания хвостиков клубники специальными инструментами. Далее певица засыпала ягоды сахаром и в течение трех суток — по пять минут в день — варила на плите. Изюминка ее варианта создания варенья заключается в лимонной кислоте. Чуть меньше ложки этого ингредиента артистка высыпала в варево незадолго до окончания процесса. Благодаря кислоте ягоды сохранили цельность внутри банок.

Фанаты в комментариях поблагодарили любимицу за подробный рецепт и загорелись желанием повторить показанное. Летом звезда обещала снять для поклонников засолку огурцов и помидоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жорин обратился в полицию после заявлений экс-супруга Лолиты о «покушении». Дмитрий Иванов намекал, что адвокат певицы может быть причастен к его госпитализации.

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