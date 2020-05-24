Жорин обратился в полицию после заявлений экс-супруга Лолиты о «покушении»

Звездный адвокат Сергей Жорин решил расставить все точки над «i» в скандале с госпитализацией бывшего мужа певицы, телеведущей Лолиты Милявской, и обратился в полицию с заявлением о привлечении Дмитрия Иванова к уголовной ответственности за клевету.

Тренер по сквошу, экс-супруг теледивы ранее заявил, что получил серьезные травмы — порядка шести-семи переломов на лице, сдвиг челюсти, три выбитых передних зуба. По его словам, теперь ему требуются услуги челюстно-лицевого, а также пластического хирургов. При этом Иванов рассказал о загадочной беседе с Жориным в суде, тем самым намекнув, что юрист может иметь отношение к его госпитализации.

«Иванов в этот раз сделал не просто очередной фейковый вброс — он обвинил меня в совершении тяжкого преступления! А за это придется ответить. Или извиниться <…> В своих комментариях он рассказал, что был избит, и достаточно прозрачно намекал, что покушение на него организовал именно я!» — написал он в Instagram, озаглавив свой пост фразой «Клевета должна быть наказуема».

Instagram @advokatzhorin

Юрист пояснил, что после этого многие СМИ перепечатали «предположения» спортсмена.

«Мне пришлось не только опровергать эти глупые обвинения, но и обратиться в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Иванова уголовного дела за клевету», — добавил он.

При этом вскоре после этого экс-супруг Милявской стал уже заявлять, что никакого нападения не было, и причина его травм — несчастный случай. Как уточняет «СтарХит», по одной из версий Иванов 16 мая угодил в ДТП на квадроцикле, однако ни в одной сводке ГИБДД Москвы и Московской области аварий с его участием в период с 14 по 17 мая не зафиксировано.

А позднее, еще недавно бросавшийся громкими обвинениями со страниц СМИ, Дмитрий Иванов вообще перевернул все свои заявления наизнанку.

«Для меня это больше не тема для обсуждений. Я официально разведенный мужчина, у меня своя жизнь, которая не касается бывших жен. Мое несчастье — не тема для спекуляций и пиара», — заявил он сайту KP.RU, предоставив им фото своих травм и заявив, что госпитализация была не сейчас, а существенно ранее.

Ранее правозащитник Сергей Жорин обратил внимание, что пожаловавшийся на многочисленные переломы Иванов буквально через несколько часов начал бесперебойно давать интервью различным СМИ и спокойно общаться с ними по телефону.