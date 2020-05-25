«С меня хватит»: что так взбесило «британскую Кардашьян»?

Люди в самоизоляции испытывают не только позитивные эмоции, которыми делятся с окружающими. Видимо, нахождение дома так наскучило «британской Кардашьян» Деми Роуз, что она решила выплеснуть весь негатив на подписчиков в Instagram. Модель сделала это довольно типичным для нее способом, удивив фанатов разве что многословным постом, которым подкрепила очередной жаркий кадр. На снимке девушка предстала в обтягивающем бюст топе с надписью «С меня хватит» и в бикини ярко-оранжевого цвета.

«С меня хватит людей, которые осуждают других за то, как они выглядят, с меня хватит людей, которые не чисты и не прозрачны, с меня хватит замкнутости, хватит, что я не могу связаться со всеми моими друзьями, с меня хватит многого. Но с меня не хватит возможности любить так свободно и открыто, как могу, ценя все, что есть, отпуская то, что мне не служит, и веря во все грядущее. А чего с тебя хватит?» — обратилась к поклонникам Деми Роуз.

Instagram @demirose

Подписчиков не оставило равнодушным яркое фото Роуз, многие также нашли содержательной ее не менее пламенную речь.

«Такая милашка»

«Очень хорошо сказано, полностью согласен»

«Всегда гордись тем, кто ты есть. Никогда не позволяй никому приглушить твое сияние», — поддержали девушку фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «Британская Кардашьян» от скуки обнажилась в миллионный раз.