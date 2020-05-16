О пышных формах модели Деми Роуз в сети ходят легенды: кто-то осуждает девушку за откровенные наряды и «горячие» фото, а кто-то пытается привлечь внимание особы, надеясь на бурный роман.

Впрочем, саму «британскую Кардашьян» ни те, ни другие не интересуют. Она воспринимает происходящее как «рабочие» моменты, продолжая ежедневно выкладывать в сеть интимные фото из личного архива.

На сей раз Деми запечатлела себя на фоне белых штор в миниатюрных трусиках и джинсовой курточке. Вероятно, это фото не вызвало бы должного фурора, если бы не оголенная пышная грудь, едва прикрытая плотной тканью.

«Вот такой карантин!» — подписала пост звезда, уставшая от ограничений.

Instagram @demirose

В комментариях фолловеры «британской Кардашьян» даже не пытались скрывать нахлынувших эмоций, наперебой «крича» об искренней любви и страстных желаниях.

«Такая кошечка! Ммм… Как бы я хотел быть рядом!»

«Может, я к тебе приеду?»

«Эта детка любого заставить пасть к ее ногам!»

«Вот это прелести! Малышка, я вызываю такси!» — обращались к Роуз фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «британская Кардашьян» отблагодарила фолловеров за верную любовь.