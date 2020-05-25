Три важных симптома-предвестника сердечного приступа

Немецкий врач-кардиолог Ульф Ландмессер в интервью изданию Focus назвал три симптома-предвестника сердечного приступа. Доктор медицинских наук отметил, что шансы пациента спастись резко возрастают, если он своевременно распознает свое состояние.

Профессор подчеркнул, что вызывать скорую помощь необходимо при ощущении давления на грудь, а также при сильных болях в левой руке, шее и животе. Ульф Ландмессер добавил, что предвестники сердечного приступа, как правило, сопровождаются у людей с одышкой и состоянием тревожности.

Во время ожидания бригады медиков можно принять аспирин, который разжижает кровь и растворяет сгустки в сосудах.

По словам кардиолога, в Германии порядка 40% смертей пациентов происходят из-за проблем с сердцем и сосудами. Похожая ситуация наблюдается и в других странах мира.

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