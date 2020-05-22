В Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса

Набор добровольцев для тестирования вакцины против коронавирусной инфекции нового типа объявили в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальной группе института в соцсети «ВКонтакте».

«За участие в клинических исследованиях добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием добровольца в исследованиях, будут застрахованы», — говорится в сообщении.

В приглашении указаны критерии, согласно которым могут принять волонтера либо отказать в участии желающему. Для клинических исследований ищут здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые смогут провести в стационаре несколько дней, а потом посещать клинику в назначенное время. Не смогут помочь науке в тестировании беременные и кормящие женщины, те, кто уже перенес коронавирус, а также люди с вредными привычками. Не рассматривают в качестве волонтеров и лиц с психическими заболеваниями, а также тех, кто имеет хронические болезни в фазе обострения.

Желающим принять участие в исследовании вакцины от COVID-19 предлагают заполнить заявку. Однако ни сроки исследования, ни размеры компенсаций пока не указаны. В НИИ отмечают, что пока протоколы исследований находятся на стадии согласования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи протестировали на себе вакцину от COVID-19. Академик РАН пояснил, зачем ученые пошли на такой риск.

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