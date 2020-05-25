«Сладкие щечки»: Дмитрий Тарасов нежно прижал к груди трехмесячную дочурку

Футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с трехмесячной дочерью Евой. На трогательном снимке 33-летний нападающий казанского «Рубина» в подвесном кресле держит ребенка на своей груди и нежно целует.

«Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям», — написал в посте Дмитрий Тарасов.

Instagram @tarasov23

Подписанные на аккаунт спортсмена фанаты пришли в умиление от увиденного. Пользователи в комментариях пожелали детям футболиста быть здоровыми в условиях угрозы распространения коронавируса.

«Сладкая! Сладкие щечки! Зацеловать в пухляшные сладости!»

«Здоровья вашим деткам!»

«Фото — супер!»

«Красивый и красивая дочь»

«Как же здорово, когда папа так заботиться о дочках!» — пишут пользователи.

Первый брак Дмитрия Тарасова с Оксаной Пономаренко просуществовал с 2008 по 2012 годы. Плодом этого союза стала дочь Ангелина, появившаяся на свет в 2009 году. С 2012 по 2016 годы футболист состоял в браке с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

В 2018 году спортсмен женился на модели Анастасии Костенко. Новая супруга родила Дмитрию Тарасову двух дочерей — Милану и Еву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тина Канделаки резко осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой.