Тина Канделаки резко осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой

Тина Канделаки в резких тонах осудила Дмитрия Тарасова за откровенное интервью Алене Жигаловой, в котором он рассказал подробности личной жизни с Ольгой Бузовой и назвал истинную причину развода.

«Те фрагменты, которые я увидела, дают мне право переименовать его в „Дима! Блин“. Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор?» — написала Канделаки на своей странице в Instagram.

Instagram @tina_kandelaki

Однако многие подписчики телеведущей встали на сторону футболиста, напомнив, что сам он много раз подвергался нападкам со стороны Бузовой и терпеливо сносил их, не высказываясь на эту тему в течение шести лет.

«Тина, что ж вы Бузовой замечание не сделали, когда она поносила Тарасова в каждом интервью, а? Каким бы он ни был, он как настоящий мужчина все время молчал и не отвечал на ее нападки, а молча строил свою новую семью».

«Он первый раз дал интервью за 6 лет на эту тему. Видать, его достали эти нападки».

«Ну не у каждого мужчины, вообще, хватило бы терпения несколько лет слушать о себе жалобы из телека, так что, он еще поджентльменистей многих все же будет», — заступаются за Тарасова пользователи.

Но нашлись и такие, кто убежден, что футболист решил попиариться на имени Бузовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что YouTube-шоу «Алена, блин» Дмитрий Тарасов назвал главной причиной развода с певицей ее нежелание иметь детей.