Тина Канделаки резко осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
На днях в сети появилось интервью футболиста, в котором он впервые после развода с певицей рассказал о причинах расставания.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki
Тина Канделаки в резких тонах осудила Дмитрия Тарасова за откровенное интервью Алене Жигаловой, в котором он рассказал подробности личной жизни с Ольгой Бузовой и назвал истинную причину развода.
«Те фрагменты, которые я увидела, дают мне право переименовать его в „Дима! Блин“. Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор?» — написала Канделаки на своей странице в Instagram.
Однако многие подписчики телеведущей встали на сторону футболиста, напомнив, что сам он много раз подвергался нападкам со стороны Бузовой и терпеливо сносил их, не высказываясь на эту тему в течение шести лет.
«Тина, что ж вы Бузовой замечание не сделали, когда она поносила Тарасова в каждом интервью, а? Каким бы он ни был, он как настоящий мужчина все время молчал и не отвечал на ее нападки, а молча строил свою новую семью».
«Он первый раз дал интервью за 6 лет на эту тему. Видать, его достали эти нападки».
«Ну не у каждого мужчины, вообще, хватило бы терпения несколько лет слушать о себе жалобы из телека, так что, он еще поджентльменистей многих все же будет», — заступаются за Тарасова пользователи.
Но нашлись и такие, кто убежден, что футболист решил попиариться на имени Бузовой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что YouTube-шоу «Алена, блин» Дмитрий Тарасов назвал главной причиной развода с певицей ее нежелание иметь детей.
- 15 мая
- «Поймали мое сердечко?» — Бузова открыла VK Fest 2020 и спела «Мандаринку» с DAVA
- 15 мая
- Бузова и DАVA открыли VK Fest 2020
- 15 мая
- «Заграничная поездка» Бузовой закончилась ушибом «пятой точки» — забавное видео
- 14 мая
- Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
- 14 мая
- Тарасов раскрыл истинную причину развода с Бузовой и отношение к ее новому жениху
- 12 мая
- «Мужик сказал — мужик сделал»: Давид Манукян сделал тату с именем Бузовой
- 12 мая
- «Не ожидала от вас такое»: Успенскую затравили за любовь к «Дому-2»
- 12 мая
- Бузову жестко раскритиковали за откровенное фото без ретуши
- 10 мая
- Фанаты назвали фотосессию Бузовой в День Победы «кощунственной»
- 9 мая
- Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
Читайте также
81%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?