Такие данные приводят в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В России выздоровел каждый третий инфицированный коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Igor Petyx / Ipa

Число пациентов в России, вылечившихся от коронавируса, возросло до 118 798 человек. Об этом ТАСС сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Доля тех, кто уже покинул стены больниц, составила 33,6%. Соответственно, смог излечиться от инфекции нового типа каждый третий россиянин.

По данным штаба, на 25 мая в стране за последние сутки выписано из медицинских учреждений 5 499 человек. Число скончавшихся от коронавируса достигло 3 633 человек. За последние сутки летальных исходов было на 153 меньше, чем в предыдущий день — 92.

Новых случаев инфицирования выявлено 8 946. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Наряду с этим в России массово проводят тестирования: всего сделано по стране более 8,6 миллиона анализов. К 25 мая Россия уже прошла пик заболевания и вышла на плато по коронавирусу. Ранее 5-tv.ru писал, какие именно российские регионы преодолели пик заболеваемости COVID-19.

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