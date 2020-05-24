Какие российские регионы преодолели пик заболеваемости коронавирусом?
В большинстве субъектов РФ наибольшее число выявленных инфицированных COVID-19 ожидается в начале лета.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko, 5-tv.ru
Лишь два региона России прошли пик заболеваемости коронавирусом — это Москва и Московская область. Как рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян, снижение темпа распространения COVID-19 обусловлено увеличением числа тестов и последующая изоляция носителей вируса.
«Число заболевших выросло, но, с другой стороны, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях», — приводит слова эксперта URA.RU.
Что касается остальных регионов, то, по мнению специалиста, пик наступит в начале лета.
По данным на 24 мая, всего в России выявлено 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальных исхода, выздоровели 3 541 человек. В России проведено более 8,6 миллиона тестов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, cитуация с COVID-19 в России, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато. Как подчеркивает ведущий вирусолог Анатолий Альштейн:
«Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. <…> В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение».
В свою очередь, врач-терапевт многопрофильного медицинского центра в Петербурге Юрий Ярошенко подчеркнул, что при развитии нынешнего сценария распространения нового внеклеточного агента у 70% популяции в стране иммунитет будет выработан в ближайшее время.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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